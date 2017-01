Adriano Malori, a nueve segundos del oro

Adriano Malori, subcampeón del mundo contrarreloj en Richmond a sólo 9” del oro de Kiryienka (BLR); Jonathan Castroviejo, 4º clasificado, apenas 3” por detrás de la medalla de bronce.

Movistar Team repitió presencia en el podio de los Campeonatos del Mundo 2015 con un sabor más agridulce que el del pasado domingo en la contrarreloj por equipos. Adriano Malori se adjudicó la medalla de plata en una larguísima (53’5 km) y exigente crono individual mundialista, en la que Jonathan Castroviejo (4º) evidenció junto al parmesano el reflejo individual de la sobresaliente calidad colectiva en la disciplina de los de Eusebio Unzue.

Malori peleó hasta la misma rampa de meta por enjugar la desventaja inicial, 27” en el km 16, con Vasil Kiryienka (BLR), reducida a 24” en el segundo intermedio (26’5 km) y a sólo 11” en el tercero (42’6 km). Finalmente, nueve segundos separaban al arcoiris sub23 en 2008 de repetir hazaña con los profesionales, una progresión muy medida desde el décimo lugar de 2012 (Valkenburg) hasta la plata de hoy, pasando por el 8º puesto en Florencia (2013) y el 6º de hace doce meses en Ponferrada.

Antes que el italiano y después que Alex Dowsett -17º, a 2’06” del vencedor- cruzaba la meta Jonathan Castroviejo para firmar su mejor Mundial. La prueba del vizcaíno fue muy regular, siempre rozando los tres puestos del podio -a 5” en el km 26, a 14” en el 42- y finalizando a sólo 2”74 del bronce en meta, un resultado que no empaña otro año de gran trabajo del bicampeón de España en la especialidad.

DECLARACIONES:

Adriano Malori (vía Tuttobici): “He cogido muy bien el ritmo desde muy pronto y he ido apretando más y más poco a poco hasta el final. He dado todo, pero no ha bastado para batir a Kiryienka. Probablemente el repecho final le ha ido mejor al bielorruso que a mí, ya que iba incluso un poco por detrás de mí en el tramo llano anterior. En cualquier caso, no vale lamentarse y hay que quedarse con un segundo puesto que me da mucha confianza para el futuro. Termino contento con la medalla, más habiendo pasado 21 años desde que un italiano subía por última vez al podio del Mundial contrarreloj; es bonito romper esa mala racha”.

Jonathan Castroviejo (vía RFEC): “La verdad es que ha sido una sorpresa, ni me lo imaginaba que podía salir así. La contrarreloj ha sido muy dura. Me he encontrado bastante bien, en los primeros 8 kilómetros pegaba un aire más favorable; era mi mejor terreno, me he intentado mantenerme, rodar rápido, sin fatigarme para esa parte final. Acabar a dos, tres segundos del podio es una pena, era una oportunidad muy bonita, pero de cara al futuro lo miro con optimismo”.

Alex Dowsett (vía British Cycling): “Teniendo en cuenta todas las circunstancias, hoy ha ido más o menos bien. He hecho lo que he podido, me he podido exprimir al máximo, pero no he dado toda la potencia que debería haber ofrecido. No me sorprende demasiado el resultado: han sido muchos esfuerzos y desafíos este año y probablemente lo he pagado en el día de hoy”.

