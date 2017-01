Movistar Team, bronce en el Mundial de crono por equipos

La escuadra telefónica (3ª) logra en Richmond su primera medalla en el Mundial de crono por equipos con una sensacional prestación de Izagirre, Malori, Dowsett, Amador, Sütterlin y Castroviejo, que además del bronce les otorga el liderato del UCI WorldTour 2015 a falta sólo de Il Lombardia.

La construcción colectiva y duro trabajo de Movistar Team para ofrecer el mejor nivel posible en la disciplina más técnica del ciclismo de carretera, la contrarreloj por equipos, ha encontrado hoy su máximo respaldo en Richmond, capital de Virginia, donde el conjunto de Eusebio Unzue ha logrado su primera medalla en los Campeonatos del Mundo 2015 al finalizar terceros, a 19″ de Etixx-QuickStep (plata) y a sólo 30″ del nuevo bicampeón, BMC, tras 38’8 km cubiertos a una media velocísima, casi 55 km/h a pesar de los dos repechos en la segunda mitad de recorrido.

Como tantas otras veces en los últimos años, la escuadra telefónica basó su poderío en el empaque global del grupo. Amador, Castroviejo, Dowsett, Ion Izagirre, Malori y Sütterlin rodaron regulares y unidos durante gran parte del recorrido, pasando sextos por el km 10, cuartos por el segundo intermedio tras 17 km y, por fin, terceros a 7 km de meta, toda vez que la desventaja con los australianos de Orica, gran rival por el bronce, se enjugaba paso a paso hasta alcanzar, ya en meta y con Ion, ‘Castro’, Andrey y Jasha juntos, los 23″ de ventaja.

La presea lleva consigo un premio añadido: el liderato del UCI WorldTour, con 33 puntos de ventaja sobre Katusha (1559 por 1526) que Movistar Team deberá defender el próximo domingo 4 de octubre, ya concluidos los Mundiales en línea y contrarreloj, en Il Lombardia, último de los cinco monumentos y parada final del circuito de honor de la UCI, donde los de Unzue aspiran a hacer historia.

DECLARACIONES:

Eusebio Unzue: “Creo que es la confirmación de nuestro progreso en las cronos por equipos estos últimos años. Nos han permitido ya muchas alegrías y al fin hoy, en un Mundial, donde todos los equipos que tenemos nuestros especialistas lo preparamos a conciencia, un escenario tan difícil, nos hemos subido al podio.

Mi resumen es que difícilmente podemos mejorar lo que se ha hecho. Todos han aportado todo: los hombres de mayor peso, en las zonas mas favorables, y los Castro o Ion, empujando en los repechos. Los seis han rendido a un grandísimo nivel: hemos llegado con todos prácticamente al último kilómetro, y hasta el propio Jasha, el ‘juvenil’ del grupo, ha sido capaz de aguantar en esos últimos metros para confirmar la medalla. Veíamos que la plata y el oro se hacían muy difíciles, pero hemos sabido confirmar la progresión sobre Orica en la segunda mitad de carrera y el sabor final ha sido muy, muy bueno.

Teníamos aquí una oportunidad para enjugar parte de la diferencia con Katusha en el WorldTour por equipos y no sólo lo hemos hecho, sino que tenemos algunos puntitos de diferencia para Lombardía que, aunque no demasiados, son muy importantes. Por lo demás, pensando en el miércoles, creo que hay media docena de nombres que difícilmente sorprenden y confío en que Jonathan y Adriano puedan acercarse al podio. Aunque, sobre todo para Castro, no es el circuito ideal, lo de hoy va a ser un factor motivante y ambos están en buen momento de forma, recuperado Jonathan de esa caída en Québec que le tuvo prácticamente cinco días parado sin tocar la bici.

¿El domingo? Aún es prematuro hablar de la línea. Es un circuito raro; no está claro si los sprinters tendrán opciones. Si lo hacen, entiendo que Juanjo (Lobato) podría estar con ellos. Y luego está el que no falla nunca, un Alejandro (Valverde) casi omnipresente en cada Mundial. Da igual el circuito: siempre aparece. Aunque no haya formado parte del sexteto, esta medalla de hoy le dará aún más ánimos”.